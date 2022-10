Eine Innviertlerin in der Elbphilharmonie

„Ich freue mich immer, wenn ich mal den Dialekt aus der Heimat auspacken kann“, lacht Barbara Fasching im Interview mit der „OÖ-Krone“. Denn seit Jahren lebt die aus Rainbach im Innkreis stammende 38-Jährige in Deutschland, zuvor seit 2014 als Orchesterdirektorin in Düsseldorf, nun bekleidet sie diese Stelle in Hamburg. Was eine Orchesterdirektorin eigentlich genau macht? „Es ist eine Schnittstellenaufgabe mit unterschiedlichsten Aufgaben - ich schaffe die Basis dafür, dass die Künstler ein optimales Produkt bringen können.“ Dabei ist neben der Oper auch die neue Elbphilharmonie in Hamburg ihr Arbeitsplatz: „Das ist natürlich super spannend, auch wenn es über die Akustik dort viele Meinungen gibt, ist der Konzertsaal etwas Besonderes.“