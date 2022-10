Cavetown: „Die Musik verleiht uns eine Identität“

Ist das manchmal nicht auch etwas beängstigend, wenn die eigene Musik so wichtig für andere ist?

Ich würde nicht sagen beängstigend, aber wenn Leute oft sehr viel Persönliches offen mit mir teilen, dann weiß ich nicht immer, wie ich darauf reagieren oder antworten soll. Das Teilen ihrer Gedanken ist in erster Linie für sie wichtig. Vielleicht wäre es gar nicht so schlimm, wenn ich nicht immer nett darauf reagieren würde, weil die Kids ihre Probleme rauslassen müssen. Ich halte mir immer vor Augen, wie wichtig es für die Kids ist, wenn sie sich jemandem anvertrauen können. Das darf man nicht belächeln und ich konzentriere mich sehr darauf, in gewissen Situationen richtig zu reagieren. Es ist nicht leicht, immer die passende Antwort parat zu haben oder ständig gut drauf zu sein, aber für manche ist so ein Treffen immens wichtig und ich versuche natürlich, bestmöglich darauf zu reagieren. Ich versetze mich dann auch immer in die Lage der Leute und versuche zu verstehen, was ich in dem Moment erwarten und brauchen würde.