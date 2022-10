„Rächer“ drei Spiele gesperrt

Verteidiger gehen aus

Auch Linz-Head Coach Philipp Lukas hat mit der Strafe freilich keine Freude. „Interessant war, dass am Eis zuerst keine Strafe angezeigt war, das Ganze dann in eine Fünf plus Spieldauerstrafe gedreht wurde. Wir haben die fünf Minuten in Unterzahl sehr, sehr solide verteidigt, das Spiel 4:1 gewonnen“, so Lukas. Für dessen Team die 3-Spiele-Sperre für Wolf aber zu einem schlechten Zeitpunkt kommt. Denn vorm Freitag-Spiel bei Rekordmeister KAC wird bei den Black Wings die Personaldecke bei den Verteidigern immer dünner. In Klagenfurt wird auch der wegen der Personalnot zuletzt von Alps-Hockey-Ligist Steel Wings hochgezogene Marc-Andre Dorion fehlen. Der 35-Jährige weilt in Nordamerika, wird von seiner ehemaligen Uni geehrt.