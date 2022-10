Truss entlässt nun auch britische Innenministerin

Der nächste Polit-Knalleffekt in Großbritannien: Premierministerin Liz Truss will offenbar auch den Posten von Innenministerin Suella Braverman neu vergeben. Quellen aus dem Innenministerium bestätigten am Mittwochnachmittag das Ausscheiden der Ministerin aus der Regierung. Ob die Innenministerin freiwillig ihr Amt abgab oder entlassen wurde, war zunächst unklar. Es wäre bereits der zweite Wechsel in einem wichtigen Ressort innerhalb von sechs Tagen.