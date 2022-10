Das ÖFB-Team hat bis dato sechs Spiele unter Trainer Ralf Rangnick bestritten. Trotz guter Leistungen steigt Österreich aus der A-Liga der Nations League ab - im Frühjahr 2023 startet jedoch die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Im Krone-Sport-Talk mit Moderator Martin Grasl spricht ÖFB-Präsident Gerhard Milletich über die bisherige Leitung unter dem deutschen Coach, die Bedeutung der Freundschaftsspiele im November und die EM-Qualifikation, die am 24. März mit dem Spiel gegen Aserbaidschan startet. Bereits nach der Auslosung scheint es für Rangnick nur eine Devise zu geben. „Für ihn ist klar, dass wir uns qualifizieren“, so Milletich, der die Österreicher hinter Belgien als klare Nummer Zwei in der Gruppe sieht.