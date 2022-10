Sie löst den Personalmangel in der Gastro

Seit Jänner 2022 vermittelt die 19-Jährige motivierte Schüler und Studenten, die sich neben ihrer Ausbildung in der Gastronomie etwas dazuverdienen wollen, an Betriebe in ganz Salzburg. „Die Gastronomie hat so viel übrig, vor allem für junge Menschen“, sagt Lorenzoni, die auch selbst eine touristische Ausbildung abgeschlossen hat.