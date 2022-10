Ricchi-e-Poveri-Sänger Franco Gatti gestorben

Ricchi e Poveri trat 1978 beim ESC an

Die Band Ricchi e Poveri wurde in den 60er-Jahren in Genua gegründet und feierte in den 70er- und 80er-Jahren ihre größten Erfolge. 1978 trat die Gruppe beim Eurovision Song Contest für Italien an. International gelang ihr der Durchbruch 1981 mit „Sarà perché ti amo“. Vier Jahre später firmierte das Lied als Filmmusik für die Komödie „Das freche Mädchen“ von Claude Miller mit Charlotte Gainsbourg.