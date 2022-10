Der Goldene Herbst hält Einzug in Vorarlberg

Düster, kalt, verregnet - so endete der September in Vorarlberg. Der vergangene Monat verlief nach Angaben der Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in ganz Österreich kühl, in weiten Regionen sogar unterdurchschnittlich für diese Jahreszeit. In der vorläufigen Monatsbilanz der ZAMG ergibt das einen durchschnittlichen September. Es war dies allerdings der trübste seit dem Jahr 2017 mit österreichweit gesehen 23 Prozent weniger Sonnenstunden als im vieljährigen Mittel.