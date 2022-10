Meisterprüfung wartet jetzt auf die Altacherinnen

Das schönste Geschenk zu seinem 55. Geburtstag, den SPG Altach/Vorderland-Trainer Bernhard Summer am Dienstag feiert, machten ihm „seine“ Damen bereits am Wochenende. Nach dem fünften Saisonsieg im sechsten Bundesliga-Match liegen die Vorarlbergerinnen in der Tabelle auf Rang zwei und damit erstmals auf einem internationalen Startplatz.