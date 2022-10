Katastrophen im Blick: „Zuerst tief durchatmen!“

„An sich selbst und die eigenen Fähigkeiten glauben“

Heikle Geiselbefreiungen, Festnahmen von Kriegsverbrechern, Evakuierungen von gefährdeten Zivilisten, Aufklärungseinsätze in Krisensituationen und vieles mehr bringen die Eliteeinheit nämlich regelmäßig an den Rand der eigenen Belastungsgrenze. Ein Survival-Ausbildner gibt, aus Sicherheitsgründen anonymisiert, wichtige Tipps: „Zuerst müssen wir einmal davon ausgehen, dass jeder von uns irgendwann in eine Krisensituation kommen wird. Wichtig dabei ist, dass man sich darauf einstellt und auch an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten glaubt. Generell gilt in unserer Ausbildung: Man überlebt 30 Tage ohne Nahrung, drei Tage ohne Wasser und nur drei Minuten ohne Plan. Eine gute Vorbereitung ist natürlich das A und O, aber es kommt eben auch auf die richtige Reaktion im Ernstfall an“, so der Elitesoldat.