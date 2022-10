Polizeichef: „Wir können nicht einfach wegschauen“

Für Stadtpolizeikommandant Manfred Lindenthaler ist eines klar: Für die Eskalation am vergangenen Samstag war die Tuning-Szene allein verantwortlich. So sei bei der Mobilisierung der Tuner schon klar gewesen, dass man sich mit der Polizei messen wolle. Dem müsse man entgegentreten, sagt Lindenthaler. Denn: „Wenn ich so ein Treffen friedlich und zivilisiert abhalten will, dann mache ich das doch anders. Wir können da nicht einfach wegschauen.“