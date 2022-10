Skandal-Prinz Ernst August droht Ärger in Salzburg

Klage abgewiesen

Die Klage wurde abgewiesen, der Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens sei daraufhin „unausweichlich“ gewesen. Das sagt Patrick Thun-Hohenstein, Geschäftsführer der Firma. Offenbar dürfte Ernst August mit dem Unternehmen, an dem er über die Privatstiftung mitbeteiligt ist, nicht zimperlich umgegangen sein. So habe er der Gesellschaft „Kunstgegenstände verkauft, die längst nicht mehr in seinem Besitz waren“, berichtet Thun-Hohenstein. Der Geschäftsführer nimmt sich dazu kein Blatt vor dem Mund: „Seine Vorgangsweise ist aus der Sicht der Gesellschaft irrational.“