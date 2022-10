Familiendrama: „Wenn er trinkt, schlägt er!“

Aussagen treiben Staatsanwältin die Tränen in die Augen

„Es kommen einem die Tränen, wenn man sich die Aussagen der Opfer ansieht“, sagt Staatsanwältin Ines Küttler. Über viele Jahre hinweg habe der Angeklagte, ein 46-jähriger Maurer, die Familie in Villach terrorisiert und tyrannisiert. „Er hat grundlos zugeschlagen, mit den Fäusten, mit dem Gürtel. Am schlimmsten wurde es mit Alkohol“, so Küttler. „Wenn er trinkt, schlägt er!“ Der Familienvater schüttelt den Kopf.