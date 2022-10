Mit Schlägen gedroht: Zwei Buben (12) überfallen

Geschehen war der Überfall laut Polizei gegen 13 Uhr in der Maroltingergasse in Penzing. Die beiden Buben hatten Fußball gespielt und waren gerade auf dem Heimweg, als sich ihnen plötzlich die vier Täter in den Weg stellten. Diese drohten mit Schlägen, sollten die Zwölfjährigen ihnen kein Bargeld übergeben.