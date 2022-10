The Cure: Zwischen Verzweiflung und großer Liebe

Heilsprediger ohne Jesus-Komplex

Mehr als zweieinhalb Stunden und 27 Songs soll die Reise dauern. Hie und da wird zwar ein Drumeinsatz verpasst, aber Perfektionismus und Lockerheit schreiten bei The Cure gemeinsam des Weges. Wer nur die allergrößten Charterfolge kennt und liebt, der braucht viel Geduld. Erst im zweiten Zugabenteil kommen Songs wie „Friday I’m In Love“, „Just Like Heaven“ oder „Close To Me“ zur Geltung, doch die wahren Glanzmomente finden ohnehin zuvor bei „Want“ oder dem erstmals auf dieser Tour gespielten „The Last Day Of Summer“ statt. So schwer die Songs von The Cure und die Welt im Allgemeinen auch sein mögen - wenn der 63-Jährige Smith auf der Bühne steht, dann ist er Seelsorger und Heilsprediger, ohne in einen Nick-Caveschen Jesuskomplex zu verfallen. Bei The Cure hat der Weltuntergang immer etwas Luftiges, leicht Greifbares. Bis die Spinne kommt und uns alle frisst. Smith weiß eben mit den Urängsten der Menschen zu spielen …