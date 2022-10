Eine Schildkröte für Pongauer Kinderseelen

Gemeinsam mit 33 Schülerinnen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAFEP) in Bischofshofen setzt Meißnitzer sich für Kinderrechte ein. Der Name der Schildkröte setzt sich aus „Panzer“ und „Schutz“ zusammen. „Eine Schildkröte kann sich durch ihren Panzer schützen und wir erklären den Kindern dadurch spielerisch, dass auch sie sich schützen können. Auch sie können sich zurückziehen, wenn sie etwas nicht möchten. So wie die Schildkröte“, erklärt sie.