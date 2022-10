So lernt man von den Geschichten des Lebens

Wir stehen in unserem Leben immer wieder vor Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Besonders junge Menschen haben Entscheidungen zu treffen - egal ob in Sachen Ausbildung oder der persönliche Entwicklung -, bei welchen ein guter Rat gefragt wäre. Auch den „Visavi“-Machern Marco aus Altach und Max aus Feldkirch erging es nicht anders. „Ich bin Einzelkind und in der Pubertät ist das Leben nicht immer so einfach. Da hätte ich mir solch positiven Denkanstöße und Inputs gewünscht. Und auch jetzt noch, mit 28, bin ich froh, wenn ich meine Perspektive erweitern kann“, erzählt Ideengeber Marco.