Zwei „ausgezeichnete“ Arbeitgeber als Pioniere

Er ist hinlänglich bekannt, der Mitarbeitermangel speziell im Tourismus. Laut Arbeitsminister Kocher hat sich die Anzahl an offenen Stellen in diesem Segment in den letzten drei Jahren beinahe verdoppelt. Grund genug für das Hotel Schwarz in Mieming und das Hotel Stern in Obsteig, sich den Mitarbeitern in besonderem Maße zu widmen und attraktive Arbeitsbedingungen und innovative Strategien zu entwickeln. Diese Bemühungen wurden nun belohnt und sind auch von außen sichtbar: Die renommierte „Hotellerie & Gastronomie Consulting“ (HGC) verlieh am Donnerstag den beiden Vorreiterbetrieben am Mieminger Plateau das Zertifikat „Ausgezeichneter Arbeitsplatz im Tourismus“, übrigens die ersten Hotels in Österreich.