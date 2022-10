Ralf Rangnick: Anfield Road statt Wien-Favoriten

Er ist für Sky beim englischen Hit Liverpool gegen Manchester City an der Anfield Road im Einsatz. Und damit nicht in Wien-Favoriten dabei, wo die Austria Tabellenführer Salzburg fordert. Wobei es auch durchaus Gründe gegeben hätte, in die Generali-Arena zu kommen, Blickrichtung des Lehrgangs der Nationalmannschaft im November in Marbella mit dem Spiel gegen Andorra und der folgenden Partie in Wien gegen Italien.