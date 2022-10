Fatale Grenzstaus auf A12: Familienvater starb

Bulgare lenkte Lkw

Der Unfall ereignete sich um 8 Uhr in Fahrtrichtung Kufstein kurz nach der Abfahrt Kirchbichl bei Kilometer 10,49. Laut Polizei hielt ein 44-jähriger bulgarischer Lkw-Lenker am Ende eines verkehrsbedingten Staus sein Schwerfahrzeug an und schaltete die Warnblinkanlage ein. Der 41-jährige Pkw-Lenker, der hinter dem Bulgaren fuhr, dürfte den stehenden Lkw übersehen haben und dadurch in das Heck des Lkw gekracht sein. Für den 41-jährigen Tiroler, ein Unterländer Familienvater, kam leider jede Hilfe zu spät. Laut Auskunft der Autobahnpolizei Wiesing handelte es sich um den ersten tödlichen Auffahrunfall im Autobahnabschnitt zwischen Wattens und Kufstein im heurigen Jahr.