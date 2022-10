„Anfang vom Ende“: Horror-Vorstellung von Pique

Deutschlands Serienmeister verlor im Sommer nach langem Hin und Her Stürmerstar Robert Lewandowski an Barcelona. Da wäre es sicher eine Genugtuung, den vierfachen Champions-League-Sieger, der schon vergangene Saison das Achtelfinale verpasst hatte, aus dem Bewerb zu werfen. Die Bayern haben den Aufstieg in der Gruppe C nach vier Siegen schon in der Tasche, den Gruppensieg aber noch nicht fix. Deshalb genießt das Duell mit Barca im Camp Nou am 26. Oktober weiter höchste Priorität. „Wir wollen Gruppenerster werden“, betonte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.