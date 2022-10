Parade in Minute 94, dennoch droht Barca Super-GAU

Riesentat von Ter Stegen! Inters Kristjan Asllani kam in der 94. Minute beim Stand von 3:3 in der Höhe des Fünfmeterraums frei stehend zum Abschluss, hätte sogar noch querlegen können. Doch er entschied sich für den Abschluss und scheiterte am deutschen Nationalkeeper. Eine Weltklasse-Abwehr, die Barcelona vor dem Scheitern in der Champions League bewahrt.