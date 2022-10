Duo legte Opfer im eiskalten Wald zum Sterben ab

Trio arbeitete in Parkettleger-Firma

Zur Vorgeschichte: Das Opfer, der Moldawe Serghei Z., zog im September 2021 nach Wien und kam wenig später in der Wohnung des Erstangeklagten unter. Beide arbeiteten in einer Parkettleger-Firma. Als der neue Untermieter der Frau von Ion C. (32) Avancen machte, kam es oft zu Streit. Weshalb Serghei Z. zum Zweitangeklagten Vasile C. (45), dem Stiefvater von Ion C., der ebenfalls in der Firma arbeitete, übersiedelte. Auch dort lief es nicht rund.