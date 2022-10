Britische Veganerin ließ Mäuse im Haus wohnen

Weil sie aus ethischen Gründen nicht gegen eine Mäuseplage in ihrem Haus vorgegangen war, muss eine britische Veganerin (73) nun Strafe zahlen. Trotz Beschwerden von Nachbarn habe sie die Mäuse in ihrem Reihenhaus wie Haustiere behandelt und gefüttert, teilte der Rat des Bezirks Tendring in der englischen Grafschaft Essex mit. Ein Gericht in der Stadt Colchester verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 1500 Pfund (1700 Euro).