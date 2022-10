Fressnapf startet wieder Spendenaktion mit Kunden

Inmitten einer der größten globalen Krisen zeigen die Menschen in Österreich weiterhin ein beeindruckend großes Herz für diejenigen, denen es noch schlechter geht. Gemeinsam mit seinen Kunden und Kundinnen startet das Unternehmen Fressnapf Österreich auch in diesem Jahr wieder die große „Tierisch engagiert“-Spendeninitiative. Mit dem Kopf eines modischen Pfoten-Anhängers kommt Ihre Spende direkt dort an, wo sie gebraucht wird!