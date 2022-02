„Tierisch engagiert“ unterstützt den Tierschutz

Gemeinsam Gutes tun Fressnapf Österreich setzt mit der Initiative "Tierisch engagiert" gemeinsam mit seinen Kunden ein Zeichen für den Tierschutz und unterstützt Organisationen in ganz Österreich. Etwa durch Aktionen wie „Tierheimwünsche werden wahr“ und den „Futterspendenboxen“ in den Fressnapf-Filialen. 2021 wurden rund 192 Tonnen an Futter- und Sachspenden an Organisationen in den Bundesländern verteilt und 13.000 Tierheimwünsche erfüllt. In Österreich gibt es 133 Fressnapf-Filialen, in denen monatlich zwischen 100 und 150 Kilogramm Futter und Zubehör gespendet werden.