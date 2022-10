Falscher Soldat knöpfte Frau über 300.000 Euro ab

Tiroler Polizei lockte Männer in die Falle

Bei einer fingierten Geldübergabe in Tirol, bei der weitere 55.000 Euro übergeben werden sollten, wurde dann aber ein in Deutschland lebender Tunesier (28) verhaftet. Wenig später klickten auch für einen aus Ghana stammenden Familienvater (27) die Handschellen. „Wir haben mit den Betrügereien absolut nichts zu tun“, beteuern die beiden Angeklagten unisono. Ein Bekannter aus Ghana - ein Ex-Fußballnationalspieler und Besitzer einer Geldwechselstube - habe ihnen lediglich 5000 Euro Provision für einen Botendienst versprochen. „Ich hatte ein komisches Bauchgefühl und vielleicht an Geldwäsche gedacht“, gab der 27-Jährige zu. Dass es sich um einen sogenannten Love-Scam handelt, hätte er nie und nimmer für möglich gehalten.