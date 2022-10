Der „Anti-Schumacher“

„Aktuell bin ich nicht gut drauf, ich wurde in Hockenheim aus dem Titelkampf gerissen“, gesteht Preining, der im 2. Rennen am Sonntag aufgrund seines völlig zerstörten Porsches nicht mehr an den Start gehen konnte. Damit waren auch die Träume vom ersten Titel in der populären Tourenwagen-Serie vorbei, Preining landete in der Gesamtwertung auf Rang fünf. Mit der Saison darf der Linzer trotzdem zufrieden sein. „Ich habe am Norisring und daheim in Spielberg die wichtigsten Rennen des Jahres gewonnen, und das als Neuling in einer der schwierigsten Serien im Motosport“, betont der Österreicher.