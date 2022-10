Frau (21) sticht mit Messer auf eigenen Freund ein

Als die Einsatzkräfte in der Wohnung auf der Hütteldorfer Straße eintrafen, lag der 22-Jährige schwer verletzt am Boden. Er hatte eine Stichwunde im linken Oberkörperbereich und wurde noch vor Ort von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Anschließend brachten die Einsatzkräfte ihn in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige befindet sich nicht in Lebensgefahr.