Wieder einmal Wirbel um fehlende Wahlbeisitzer

Hohe Bahnbreite in den Gemeinden

In Feierlaune waren die Grünen aber bestimmt auch in Andlersdorf: In der Gemeinde im Bezirk Gänserndorf kam Amtsinhaber Van der Bellen auf 73 Prozent - seinen Negativrekord fuhr er mit 31,5 Prozent in Dorfstetten im Mostviertel ein. Hier wurde der alte neue Bundespräsident sogar von FPÖ-Mann Walter Rosenkranz überholt, der mehr als 40 Prozent holte. Platz 1 gelang dem Blauen lediglich noch in weiteren drei Orten, nicht aber in seiner Heimat Krems, wo er mit 26,4% aber überdurchschnittlich abschnitt. In der grünen Hofburghochburg Andlersdorf wurde Rosenkranz mit 4,7% regelrecht abgestraft.