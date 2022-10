Sonja Klima wird auf Aiderbichl Stimme für Tiere

Dass Top-Managerin Sonja Klima per Ende November nicht mehr die Chefin der Spanischen Hofreitschule in Wien sein wird, sorgte nicht nur in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für ein Raunen. Auch Klima selbst wirkte emotional. Kein Wunder, nach all den Dingen, die sie zuletzt vor allem für die Protagonisten in ihrem Betrieb – die Menschen und die Tiere – erreicht hatte.