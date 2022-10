Wunderkind gibt Profi-Debüt, Papa weint bei Fans

Endrick ist 16 Jahre alt und gilt in seiner Heimat Brasilien als Wunderkind. Ja, sogar Real Madrid würde den „neuen Neymar“ sofort engagieren! Sein Debüt für Palmeiras wurde von Fans und Medien dementsprechend lange herbeigesehnt. Am Donnerstag war es nun endlich so weit. Ein ganz besonderer Moment - vor allem für den Papa, wie ein herzzerreißendes Video im Internet zeigt.