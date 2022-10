Richard Lugner krank: Sorge um „Mörtel“

Noch am Donnerstag hatte Lugner der „Krone“ gesagt, wie sehr ihn das ungebrochene Interesse an seiner Person freue: „Es gibt jede Menge Interviewanfragen rund um meinen 90er.“ Ans Aufhören denkt der Society-Löwe noch lange nicht: „Ich bin jeden Tag in der Lugner City und derzeit auch fast jeden Abend unterwegs.“