„Das war letztes Jahr eine bodenlose Frechheit“

Wenn es in zwei Wochen losgeht, will er seine „sieben Sachen“ beisammen haben. „Bisher ist es in Sölden für mich noch nie gut gelaufen“, sagt Feurstein, der sowohl 2019 als auch 2021 die Quali fürs 30er-Finale verpasst hatte - wobei ihn besonders sein Auftritt im Vorjahr ärgert. „Da war meine Fahrt im flachen Schlussteil eine bodenlose Frechheit.“