So kurios ist der Strafenkatalog der Black Wings

„Diese Auswärtspunkte geben uns brutal Auftrieb! Jetzt sind wir heiß darauf, den Fans auch daheim solche Leistungen zu zeigen“, sagt Black-Wings-Verteidiger Martin Schumnig. Dessen Team nach vier Auswärtsspielen und davon drei Siegen in Folge (5:2 im Pustertal, 3:2 n.P. in Vorarlberg, 5:2 in Innsbruck) aufs heimische Eis zurückkehrt: Am Freitag geht’s für Eishockey-Linz ohne die Verletzten Tirronen, St.-Amant und Todd gegen den HC Pustertal, am Sonntag kommt Rekordmeister KAC zum EHC.