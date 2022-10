Austro-Triathlet mit Pizza-Verzicht auf Sardinien

Aktuell ist der Tiroler Alois Knabl im Quali-Rennen um die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024 der bestgereihte Österreicher, liegt auf Rang 41 und hat damit sehr gute Chance, in weniger als zwei Jahren erneut im Zeichen der fünf Ringe an den Start zu gehen. Einer, der in Paris seine Premiere geben könnte, ist der Vorarlberger Leon Pauger - er liegt direkt hinter Knabl auf Position 42 und kann am Samstag in Cagliari (It) weitere wichtige Punkte sammeln.