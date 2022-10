Vermisster Bruder tuckerte im Mopedauto auf der A8

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Braunau kam am Donnerstag gegen 18.30 Uhr zur PI Hochburg-Ach, um seinen 68-jährigen Bruder als abgängig zu melden. Dieser habe ihn am Dienstag besucht, gegen 14 Uhr sei er dann weggefahren und seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Erste Erhebungen der Polizisten ergaben, dass der 68-Jährige am Dienstag einen Verkehrsunfall hatte und in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht wurde. Dort wurde er am Donnerstag wieder entlassen.