Grazer von Lazio-Fans mit Klappmesser attackiert

Der Mann gab an, dass er kurz davor von einer Gruppe italienischer Fans angegriffen worden sei. Dabei habe er zwei Faustschläge ins Gesicht bekommen und ein unbekannter Täter habe ihn mit einem Klappmesser am Unterarm verletzt. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.