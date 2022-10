Bundesliga-Kicker soll 7000 Euro an Klinik zahlen

So wie auch beim damaligen Teamkollegen Fabio Viteritti, der nach einem Kreuzbandriss über 25.000 Euro bezahlen soll. „Als ständig Mahnungen daherkamen, hat mich das natürlich schon belastet“, so Grujcic. Zumal Wacker auch fünf Monatsgehälter schuldig blieb. „Mittlerweile hat sich aber die Gewerkschaft der Fußballer eingeschaltet, die mir auch einen Anwalt stellt. Es schaut gut aus, dass ich die OP nicht selbst bezahlen muss. Bis spätestens Ende Oktober sollte es ein Urteil geben“, so der Innenverteidiger, der froh ist, wenn die Sache endgültig geklärt ist.