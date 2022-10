Auch das Dachstein-Eis stirbt in rasantem Tempo

Rasanter denn je rinnt am Dachstein der Hallstätter Gletscher davon, so die aktuelle Jahresbilanz. Der Verlust an Eisdecke beträgt im Mittel 2,9 Meter, teilweise schmolzen gar mehr als 6 Meter Eis. „Durch die globale Erwärmung verlieren die Gletscher im Sommer viel mehr Masse, als sie im Winter dazugewinnen“, beschreibt Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) das allgemeine Abschmelz-Phänomen, das Oberösterreich am Dachstein aus der Nähe mitverfolgen kann.