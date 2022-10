Gefälschte Impfpässe: Bereits 46 Beschuldigte!

Nicht nur sportlich sorgte der Nachtslalom in Schladming heuer für Schlagzeilen. Am Tag vor dem Rennen gab die Polizei bekannt, dass sie bei Razzien in zwei Après-Ski-Bars und in Privatwohnungen mehrere gefälschte Impfpässe entdeckte, die verkauft werden sollten. Den Besitzern wird darin eine Corona-Schutzimpfung bescheinigt, ohne je den Stich erhalten zu haben; wir berichteten.