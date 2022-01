Schladminger Impfpass-Dealern droht Gewerbe-Entzug

Gewerbeentzug und Schaden für Region

Bis Ergebnisse vorliegen, hält man zwar noch an der Unschuldsvermutung fest, ein Gewerbeentzugsverfahren sei aber bereits eingeleitet worden. „Sollte es sich bewahrheiten, werden wir die Entziehung sicher weiterführen!“, stellt Christian Sulzbacher, Bezirkshauptmann von Liezen, klar. „Die Zuverlässigkeit wurde hier in Frage gestellt.“ Betriebe müssen eine solche nämlich nachweisen. Und gegen die Betreiber gab es bereits Beschwerden und es waren auch ziemlich eindeutige Videos im Umlauf. Für die Missachtung der aktuellen „Spielregeln“ hat in der Region jedenfalls kaum jemand Verständnis. „Unverständlich, warum man so eine Dummheit macht“, schüttelt auch Sulzbacher den Kopf. Die Causa sei „ein riesiger Tiefschlag für die ganze Region“.