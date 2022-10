Elizabeth Hurley verrät ihr Beauty-Geheimnis

Wie Elizabeth Hurley erklärte, steckt regelmäßige Bewegung an der frischen Luft hinter ihrer tollen Figur und Ausstrahlung. „Ich bin am entspanntesten, wenn ich in meinen Garten gehe und dort gärtnere. Wenn ich im Garten arbeite, strecke ich mich, beuge mich und es ist gut für meinen Geist und Körper gleichzeitig.“