Fake-Millionenerbin Anna Sorokin kommt frei

Sorokin betrog als Delvey New Yorker High Society

2013 reiste sie als Touristin nach New York und gaukelte dort der Big-Apple-High-Society vor, die in Deutschland geborene Millionenerbin Anna Delvey zu sein. So konnte sie, ohne zahlen zu müssen, in New Yorker Edelhotels übernachten. Reiche Freunde zahlten ihr dazu Reisen mit dem Privatjet.