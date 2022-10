80 Schweine bei Kannibalismus in Stall verletzt

Mangelnde Beschäftigung für Schweine

Ein ähnliches Bild zeichnete nun auch die Amtstierärztin beim Prozess im LG Korneuburg (NÖ). „In dem Stall herrschten schlimme Zustände. Sechs Schweine wiesen dermaßen schwere Verletzungen auf, dass sie noch am selben Tag ,euthanasiert‘ (getötet) werden mussten. Weitere zwei sind in der darauffolgenden Nacht verendet“, schilderte die Zeugin ihre Eindrücke der unangemeldeten behördlichen Kontrolle im Betrieb am 23. Juni.