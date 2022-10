Viel los in OÖ: Falco, Peter Pan & Urfahranermarkt

Rund geht es noch bis zum 9. Oktober in Linz, wenn die „Krone“ den Urfahranermarkt präsentiert - ein großes Feuerwerk inklusive. Nicht weniger aufregend wird’s in Vöcklabruck, wo Falco-Fans bei einer riesen Show eine Hommage an den Popstar live miterleben können. Natur-Liebhaber kommen auch nicht zu kurz. Eine Naturparkwanderung begeistert genauso, wie ein Streifzug auf den Spuren von Wolf und Luchs.