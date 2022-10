Zündler legte in Linz drei Brände in einer Nacht

Vermutlich war es ein und derselbe Zündler, der in der Nacht zum Mittwoch in der Innenstadt zugeschlagen hatte. Gegen 1.30 Uhr wurden die Helfer zu einem unbewohnten Mehrparteienhaus in der Schillerstraße gerufen. Hier war im Eingangsbereich eine Plastikmülltonne in Brand gesteckt worden.