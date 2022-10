220 Pflege-Millionen sollen kaputtes System kitten

In den kommenden fünf Jahren will das Land ordentlich ins Salzburger Gesundheitssystem investieren – vor allem in die Pflege. Bis 2027 sollen 220 Millionen Euro helfen, den Fachkräftemangel und damit das Gesundheitssystem zu stabilisieren. „Mehr Geld, eine Entlastung des Personals, bessere Bedingungen in der Ausbildung und Unterstützung für pflegende Angehörige. Das sind die wichtigsten Punkte des neuen Maßnahmenpakets“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer.