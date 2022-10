Die Toten Hosen und Wanda bei neuem Linz-Festival

Bis zu 30.000 Besucher werden pro Tag beim neuen Lido Sounds Festival erwartet. Das Musikfestival ist eine Kooperation zwischen Arcadia und der LIVA und wird am Urfahraner Marktgelände von 16. bis 18. Juni stattfinden. Die drei Tage sind in Musikstile eingetreilt: Am Festivalfreitag gibt es Indie-Pop von Florence & the Machine, Giant Rooks oder My Ugly Clementine. Am Samstag wird gerockt mit Die Toten Hosen, Wanda, Beatsteaks oder Juju. Und am Sonntag regiert der Hip Hop mit Peter Fox von Seeed als Headliner sowie Cro, Bon Jour oder Apollo Sissi.