Vermisster Lenker tot aus Bregenzer Ach geborgen

Laut Exekutive hätte es zur Identifizierung noch Fingerabdrucks-Vergleiche oder DNA-Abgleiche gebraucht. Nun aber steht es fest, es handelt sich tatsächlich um den 42-jährigen Mann. Dieser war in den frühen Morgenstunden am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache in Mellau im Bregenzerwald in den Mellenbach gestürzt. Das Autowrack wurde Stunden später in der Bregenzer Ach entdeckt. Das Hochwasser hatte das Auto in die Ach gespült.